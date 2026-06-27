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İsveç'te İsrail'in "Gazze'de ateşkes ihlali ve insani yardım kısıtlamaları" protesto edildi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını ve insani yardım kısıtlamalarını protesto etti. Göstericiler, sokak tiyatrosuyla Gazze'deki insani drama dikkat çekti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını ve bölgeye yönelik insani yardım girişlerini kısıtlamasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini belirterek askeri operasyonlara tepki gösterdi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'de saldırılar durdurulsun", "Gıda kısıtlamasına son verilsin" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, Gazze'ye yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, İsveç hükümetinden de İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti.

Sokak tiyatrosuyla Gazze'deki duruma dikkati çektiler

Göstericiler, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla meydanda sokak tiyatrosu gösterisi de düzenledi.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist ve tiyatro sanatçısı Robin Nilsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları sanatsal bir anlatımla kamuoyuna aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Nilsson, uluslararası diplomatik girişimleri eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada arkadaşlarımla birlikte Filistinlilerin hayatını ve yaşadıklarını sokak tiyatrosuyla canlandırarak Gazze'de olup bitenlere dikkati çekmeye çalışıyoruz. Ne zaman ABD bir barış anlaşması başlatmak istese bu süreç başarısızlıkla sonuçlanıyor. Barışın tesis edilmesini adeta sabote ediyorlar, insan hayatından ziyade ticarete ve çıkarlara odaklanıyorlar."

Hak aramaktan ve bu uğurda sanatın gücünü kullanmaktan korkulmaması gerektiğini vurgulayan Nilsson, "Tiyatro herkes içindir ve sanat yoluyla çok daha fazlası başarılabilir. Biz Stockholm'de bunu yapıyoruz. Toplumun ve hükümetlerin durumun ciddiyetini anlaması, harekete geçmesi için tiyatroyu bir araç olarak kullanıyoruz. Herkesi bir şekilde sesini duyurmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
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