STM'nin sürü İHA'ları, gerçek mühimmatla hedefi vurdu

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi kapsamında, 20 vurucu İHA KARGU ile gerçekleştirilen testte hedefler gerçek mühimmatla tam isabetle vuruldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edilen faaliyette, STM'nin sürü İHA'ları ilk kez canlı mühimmat patlamalı bir ortamda test edildi. Gerçekleştirilen testte, tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde tek bir operatör kontrolünde görev yapan KARGU sürüsü, kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal etti. Görev bölgesine ulaşan KARGU sürüsü, üç farklı hedef için otonom şekilde alt sürülere ayrılarak, operatörün tek bir komutu ile eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.

TESTİ SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DA TAKİP ETTİ

Anti-personel harp başlığıyla donatılmış KARGU'lar, canlı mühimmat kullanılan testte; dağıtık mimari yapıları sayesinde kendi aralarında haberleşerek, yüksek hassasiyet, eş zamanlı angajman ve operasyonel güvenilirlik kabiliyetlerini sahada başarıyla ortaya koydu. Tatbikat bölgesinde gerçekleştirilen faaliyeti; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 4'üncü Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut başta olmak üzere üst düzey askeri heyetler yerinde takip etti.

'STRATEJİK BİR EŞİK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yaptığı yazılı açıklamada elde edilen başarının yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Sürü İHA teknolojileri, modern harp sahasının en kritik oyun değiştirici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. STM olarak, tamamen milli yazılım ve algoritmalarla geliştirdiğimiz sürü zekası mimarimizi bugün canlı mühimmat patlatmalı bir testle sahada başarıyla ispatlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Sürü zekasıyla donatılmış KARGU'ların koordineli biçimde, canlı mühimmatla hedefleri tam isabetle vurması; Türkiye'nin otonom sistemler, yapay zeka ve sürü konsepti alanında geldiği seviyeyi net biçimde ortaya koymaktadır. Bu kabiliyet, sadece bugünün operasyonel ihtiyaçlarına değil, geleceğin harp konseptlerine de yön verecek stratejik bir eşiği temsil ediyor. STM mühendisliğinin imzasını taşıyan bu başarıyla, ülkemizi sürü zekası alanında dünyada sayılı ülkeler arasına taşıma kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk" dedi.