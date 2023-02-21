STK'ler deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği, başta Malatya ve Hatay olmak üzere deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Saadet Partisi, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği ve MİLKO ekipleriyle yardım faaliyetlerini sürdüren dernek, Hatay'ın Antakya ilçesinde aşevi kurulum çalışmalarını tamamladı.

Malatya'da afetzedeler için aşevi kuran dernek, günlük 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Dernek barınma, ısınma ve gıda ihtiyaçlarına yönelik ayni destekleri 300 kişilik gönüllü ekiple gerçekleştiriyor.

Bölgeye yardım tırları göndermeye devam eden derneğin üye ve gönüllüleri, depremden etkilenen çocukları rehabilite için oyun alanları da oluşturdu.

Öte yandan, temizlik ihtiyaçlarına yönelik çamaşırhaneler ve ütühaneler ile afetzedelere hizmet veriliyor.

Türkiye İlahiyatlar Derneğinden depremzedelere yardım eli

Türkiye İlahiyatlar Derneği, alt kuruluşlarından Hayır Kubbeniz İnsani Yardım Derneği ile depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak için ilk günden itibaren çalışıyor.

Derneğin ekipleri, afetzedelere sağlık hizmetleri, barınma, beslenme, psikososyal destek gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde düzenlediği ayni ve nakdi yardım kampanyaları ile toplanan yardımları bölgeye ulaştıran dernek, Üsküdar'daki yurdunu da depremzedelerin hizmetine sundu.

Öte yandan, birçok depremzede aile de barınma ihtiyaçlarının karşılanması için farklı illere yerleştirildi.

Dernek üyeleri, evlerine yerleştirdikleri depremzedeleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak ve eğitim setleri gibi sürpriz kutular hazırlayıp psikososyal destek vermeye devam ediyor.