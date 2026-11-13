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STK'lar ABD'de 5 teknoloji devine yapay zeka riskleri gerekçesiyle dava açtı

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ABD'de 5 büyük teknoloji şirketine, yapay zeka sistemlerinin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve kontrol edilemediği iddiasıyla dava açıldı. STK'lar, şirketlerin riskleri bilmesine rağmen daha güçlü modeller geliştirdiğini öne sürerek çalışmaların durdurulmasını istedi.

ABD'de 5 büyük teknoloji şirketine, geliştirdikleri yapay zeka temelli teknolojilerin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve yeterince kontrol edilemediği iddiasıyla dava açıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, "Alliance for Secure AI" öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, teknoloji devleri Anthropic, Google, Meta, OpenAI ve SpaceX Super Intelligence'a karşı dava açtı.

Davayı, bahsi geçen şirketlerce geliştirilen yapay zeka sistemlerinin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve yeterince kontrol edilemediği gerekçesiyle açan davacılar, şirketlerin yapay zeka sistemlerinin kontrol edilemediğini bilmelerine rağmen daha güçlü modeller geliştirmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.

Davacılar, şirketlerden bu çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Kaynak: AA
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