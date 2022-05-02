Sterlin Birikimlerini Türkiye'ye Göndermeye Hazırlar mı?
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkililerinin kur korumalı vadeli mevduat hesabının yurtdışında çalışan Türkler'e yönelik "Yuvam Hesabı" teklifini Londra'da yaşayanlar değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkililerinin kur korumalı vadeli mevduat hesabının yurtdışında çalışan Türkler'e yönelik "Yuvam Hesabı" teklifini Londra'da yaşayanlar değerlendirdi
DailyMotion.com / Güncel