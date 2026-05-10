Haber : Hilal ACAR - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, "Anneler Günü'nde annemizin yanına gidip Anneler Günü'nü kutlayamadık, buraya geldik. Burada Ulus Meydanı'nda haklarımızı almak için evlatlarımızı bırakıp geldik, annemizin yanına gidemedik. Hakkımızı alana kadar susmayacağız, meydanlarda olacağız" dedi.

Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği, e-Devlet sisteminde "işe giriş tarihi" olarak görünen ancak emeklilik hesaplamasında yok sayılan hakları için Ulus Heykel önünde buluştu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan mağdurlardan Beyhan Ünal, 1995 yılında atölyede çalışmaya başladığını, 4 yıl boyunca haftada bir gün Çırak Eğitim Merkezi'nde, 5 gün aynı atölyede görev yaptığını söyledi. Ünal, "Aynı atölyede aynı makinelerde ustalarımla beraber çalıştığım o makinede şu parmağımı keserek iş kazası geçirdim. 4 yıl boyunca çalıştığım atölyede parmağımı kaybettiğim halde bir gün bile sanki çalışmamış gibi şu sigorta kartının üzerinde yazan işe giriş tarihi kabul edilmiyor. Bu insan onuruna yakışır bir düzen değildir. Ne anayasada eşitlik maddesine sığar ne de insan onuruna sığar. Biz ustalarımızla beraber aynı arabanın altında, aynı makinede, aynı presin altında çalışan kişileriz. Aynı işi yaptığımız halde bugün bu sigortanın karşılığı ne yazık ki yok. İşe giriş tarihlerimiz kabul edilmiyor" diye konuştu.

"HAKKIMIZI ALANA KADAR SUSMAYACAĞIZ"

Ticaret lisesinde okurken iki gün okula, üç gün iş yerine gittiğini anlatan bir diğer mağdur da şunları söyledi:

"Bize bu kartı, 'sigortanız başladı, öteki arkadaşlarınıza göre çok şanslısınız, daha erken emekli olacaksınız. Çalışma hayatına atıldınız' diyerek verdiler. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra bu kartın geçersiz olduğunu öğrendik. Biz bu karta güvendik, biz sigortamız başladığına inandık, yıllar sonra bu kartın geçerli olmadığını öğrendik. Yurt dışında staj yapan kişinin Türkiye'ye geldiğinde stajı kabul ediliyor ve kendi yurdumuzda biz staj yaptığımız için stajımızın kabul edilmediğini öğrendik, bu konuda çok mağduruz. Haklarımızın verilmesini, ilk işe giriş tarihimizin kabul edilmesini istiyoruz. Anneler Günü'nde annemizin yanına gidip Anneler Günü'nü kutlayamadık, buraya geldik. Burada Ulus Meydanı'nda haklarımızı almak için evlatlarımızı bırakıp geldik, annemizin yanına gidemedik. Hakkımızı alana kadar susmayacağız, meydanlarda olacağız."

"GURBETÇİLER YURT DIŞINDA YAPTIKLARI STAJI SAYDIRIYOR"

1995 yılında sigortasının yapıldığını söyleyen Sebahattin Berçin de yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Yozgat Yerköy ilçesinde Ticaret Meslek Lisesi'nde stajımı yaptım. Devletimiz bize zorunlu olarak staj yaptırdı yani e-devlette gözüken tescil başlangıcımızın ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyoruz, bizler gerçekten mağduruz. Öğretmenlerimiz bize bu kartı verdiğinde 'Gerçekten çok şanslı bir nesilsiniz', 'Hayata 1-0 önünde başladınız' dediler. Bilmiyorduk ki daha sonra bu kartın sahte ve geçersiz olduğunu. Gurbetçiler mesela yurt dışında yaptıkları stajı Türkiye'de SGK'ya vererek emekli olabiliyorlar. Avukatın stajını sayıyorlar, doktorun stajını sayıyorlar ama bizler sanayide çalıştık, muhasebeci olarak devlet kurumlarında çalıştık bizlerin stajını saymıyorlar. Bir de şu konuya değinmek istiyorum mesela 2014 -2018 seçimin seçim beyannamesinde, 2024 seçim beyannamesinde ve 2012 seçim beyannamesinde MHP'nin bizlere vermiş olduğu üç dönemdir sözleri var bu sözlerin tutulmasını istiyoruz, gerçekten mağduruz."

Kaynak: ANKA