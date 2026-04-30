Staj ve Çıraklık Mağdurları'ndan Ankara'da "Büyük Buluşma"... Meclis'te Yıllardır Verilen Kanun Teklifleri Sonuçsuz Kaldı

Haber : Berfin BAYIR

(TBMM) - Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, e-Devlet sisteminde "İlk işe giriş tarihi" olarak görünen ancak emeklilik hesaplamasında yok sayılan hakları için "Büyük Ankara Buluşması" düzenliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan mağdurlar, "Tam Sigorta" haklarını talep ediyor. Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması için Meclis'te yasa beklentisi sürerken milletvekilleri son 11 yılda staj ve çıraklık sigortası mağdurları için TBMM Başkanlığı'na 62 kanun teklifi sundu.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, emeklilik hakları için başkent Ankara'da "Sosyal güvenlikte eşitlik" sloganıyla 10 Mayıs Pazar günü Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. Çocuk yaşta başladıkları iş hayatlarının ardından emeklerini yasal güvence altına almak isteyen mağdurlar, geçmiş çalışma sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmemesini "büyük bir hak kaybı" olarak nitelendiriyor.

Resmi Gazete'de 3 Mart 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren 7438 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanların emekli aylığı alabileceği bildirilmişti, ancak staj ve çıraklık süreleri bu kapsama alınmadığından emeklilikte hesaba katılmadı. Öğrencilerin staj ve çıraklık dönemlerinde iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası için primleri ödeniyor fakat emekliliğe dair prim ödemeleri yapılmıyor. Bu nedenle emeklilik durumunda bu süreler de dikkate alınmıyor.

Yasa beklentisi sürüyor...

Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması için Meclis'te yasa beklentisi sürüyor. ANKA Haber Ajansı, TBMM'de milletvekillerinin son 11 yılda staj ve çıraklık sigortası mağdurları için verilen kanun tekliflerini derledi.

TBMM'nin 28'nci döneminde Meclis'te bulunan siyasi partiler arasında Cumhur İttifakı'nde yer alan partilerin milletvekillerinden bu konuya ilişkin kanun teklifi verilmedi. Muhalefet partilerinde ise CHP'den 12, İYİ Parti'den iki, DEM Parti'den iki DEVA Partisi'nde bir kanun teklifi verildi. Ayrıca daha önce İYİ Parti Ankara Milletvekili olan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçmeden önce konuyla ilgili bir kanun teklifi sundu. Böylece 28'nci dönemde staj ve çıraklıkla ilgili toplam 18 kanun teklifi verildi.

Meclis'in 27'nci döneminde de muhalefet partileri arasında CHP'den 18, İYİ Parti ve DEM Parti üçer kanun teklifi verilirken Cumhur İttifakı ortağı MHP'den ise iki kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na 26 kanun teklifi verildi.

TBMM'nin 26. döneminde ise CHP'den 16, MHP'den ise iki kanun teklifi verildi. Buna göre, söz konusu konuya dair 18 kanun teklifi sunuldu.

Son 11 yılda ise stajer ve çıraklık ile ilgili toplamda 62 kanun teklifi gündeme gelmesine rağmen resmi bir yasa düzenleme yapılmadı.

Kaynak: ANKA