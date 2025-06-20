St. Petersburg'da Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümü Sergisi Açıldı

ST. PETERSBURG, 20 Haziran (Xinhua) -- Faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde fotoğraf sergisi açıldı.

Xinhua Haber Ajansı ve TASS Haber Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Ölümsüz Başarılar, Ebedi Anılar" başlıklı serginin açılışını Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve TASS Haber Ajansı Genel Direktörü Andrey Kondraşov birlikte yaptı.

Fu, serginin amacının tarih üzerinde yeniden düşünmek, geçmişten dersler çıkarmak, hayatını kaybeden kahramanları onurlandırmak ve ikili dostluğu ilerletmek olduğunu söyledi.

Fu, Xinhua'nın etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmek, daha fazla halklar arası ve kültürel etkileşim faaliyetleri için fırsatlar aramak ve küresel sahnede tek ses olmak için TASS ile çalışmaya kararlı olduğunu da belirtti.

Kondraşov ise TASS ile Xinhua arasındaki uzun soluklu ve verimli işbirliğine dikkat çekerek, serginin sadece iki kurumun üst düzey işbirliğini göstermekle kalmadığını, aynı zamanda ortak tarihin anısını da vurguladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, açılış töreninde yaptığı konuşmada sergilenen fotoğrafların bazı önemli şahsiyetleri ve olayları belgelediğini ve tarihin unutulmaması gerektiğini hatırlattığını söyledi. Sözcü, Rusya'nın tarihi hafızayı korumak için Çin ile birlikte kararlı şekilde adım atmaya devam edeceğini söyledi.

Sergide Çin ve Rus halklarının faşizme karşı dünya savaşında omuz omuza savaştığı ve birbirlerini desteklediği canlı sahneler yer alıyor ve iki ülkenin dünya barışını ve insanlığın ilerleyişini korumaya yaptığı tarihi katkılara vurgu yapılıyor.

Fu ile Kondraşov arasında perşembe günü gerçekleşen görüşmelerde her iki taraf tatbiki işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.