Savunma Sanayii Başkanı'ndan şehit pilota başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Görgün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Sincan'da eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ı kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları koordinasyon halinde çalışmakta olup gerekli tüm inceleme ve değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da mesajında, "Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz. Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz." denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de mesajında şunları kaydetti:

"Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."