SSB Başkanı Demir: "Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı" Güncel Haberler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) üretimi noktasında dünyada fark oluşturacağını belirterek, "Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Deniz Aracı ( Sida ) üretimi noktasında dünyada fark oluşturacağını belirterek, "Sancar Sida, ilk testlerini başarıyla tamamladı" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayii, SİHA'larının ardından SİDA'larıyla da dünyada fark oluşturacak. HAVELSAN ve Yonca Onuk Tersanesi iş birliği ile geliştirdiğimiz Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı. (Utku Şimşek/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İsmail Demir Türkiye SİDA Güncel Haberler

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