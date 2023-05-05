Sri Lankalı Budistler Vesak Günü'nü Kutladı
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KOLOMBO, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun banliyösünde bir tapınaktaki Budistler, 5 Mayıs 2023. Budistler için en önemli dini gün olan Vesak Günü Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeliyor.
KOLOMBO, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun banliyösünde bir tapınaktaki Budistler, 5 Mayıs 2023.
Budistler için en önemli dini gün olan Vesak Günü Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeliyor. Sri Lanka'da Vesak Günü, bu yıl 5 Mayıs Cuma günü kutlandı. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel