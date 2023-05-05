Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sri Lankalı Budistler Vesak Günü'nü Kutladı

Sri Lankalı Budistler Vesak Günü'nü Kutladı

Güncel Haberler

KOLOMBO, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun banliyösünde bir tapınaktaki Budistler, 5 Mayıs 2023. Budistler için en önemli dini gün olan Vesak Günü Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeliyor.

KOLOMBO, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun banliyösünde bir tapınaktaki Budistler, 5 Mayıs 2023.

Budistler için en önemli dini gün olan Vesak Günü Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeliyor. Sri Lanka'da Vesak Günü, bu yıl 5 Mayıs Cuma günü kutlandı. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sri Lanka Buddha Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title