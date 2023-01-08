Sri Lanka'nın Lotus Kulesi Açılışından Bu Yana 500.000 Ziyaretçi Ağırladı

Lotus Kulesi yönetiminin başındaki Prasad Samarasinghe, gazetecilere 500.000'inci biletin Sri Lanka'nın Güney vilayeti Matara'dan gelen bir kişiye satıldığını ve bu kişiye bir anı plaketi ve hediye kuponu verildiğini söyledi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Çin Yeni Yılı vesilesiyle kırmızı ışıkla aydınlatılan Lotus Kulesi görülüyor, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Tang Lu/Xinhua)

Lotus Kulesi yönetiminin başındaki Prasad Samarasinghe, gazetecilere 500.000'inci biletin Sri Lanka'nın Güney vilayeti Matara'dan gelen bir kişiye satıldığını ve bu kişiye bir anı plaketi ve hediye kuponu verildiğini söyledi.

KOLOMBO, 8 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun simge yapılarından Lotus Kulesi'nin yönetiminden yapılan açıklamaya göre kule, halka açıldığından bu yana 500.000'inci ziyaretçisini Cuma sabahı ağırladı.

Lotus Kulesi yönetiminin başındaki Prasad Samarasinghe, gazetecilere 500.000'inci biletin Sri Lanka'nın Güney vilayeti Matara'dan gelen bir kişiye satıldığını ve bu kişiye bir anı plaketi ve hediye kuponu verildiğini söyledi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun simge yapılarından Lotus Kulesi'nde yılbaşında havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Samarasinghe, kulenin halka açılmasından bu yana 268 milyon rupinin (730.000 ABD doları) üzerinde gelir elde edildiğini söyledi.

Sri Lanka ve Çin, 2012 yılında Güney Asya'daki en yüksek TV kulesini inşa etmek için bir Çinli şirketin ana yüklenici olduğu Lotus Kulesi anlaşmasını imzalamıştı.

Lotus Kulesi, Eylül 2022'de halka açıldı.