Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe Gözaltına Alındı

Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, devlet fonlarını kötüye kullanma suçlamasıyla Kolombo'da gözaltına alındı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

KOLOMBO, 23 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da gözaltına alınan Sri Lanka eski Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, 22 Ağustos 2025.

Kolombo Fort Sulh Ceza Mahkemesi, devlet fonlarını kötüye kullanmakla suçlanan Sri Lanka eski Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe hakkında tutuklama kararı çıkardı. Wickremesinghe, cuma günü sabah saatlerinde Ceza Soruşturma Dairesi ekiplerince gözaltına alındı. Yerel basına göre eski devlet başkanı, tutuklu yargılanmak üzere 26 Ağustos'a kadar cezaevine gönderildi. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
