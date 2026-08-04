Sri Lanka'da sel ve toprak kayması: 6 ölü

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Sri Lanka ulusal basınındaki haberlere göre, hafta sonundan beri süren şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymalarında evler, tarlalar ve yollar sular altında kaldı.

Yaşanan sel ve toprak kaymalarında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sri Lanka ordusu, arama ve kurtarma operasyonları için bölgelere sevk edildi.

Ülkenin bazı dağlık bölgelerindeki okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Sri Lanka hükümetine bağlı Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, sellerde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Kasım-Aralık 2025 döneminde ülkede etkili olan Ditwa Kasırgası yaklaşık 640 kişinin ölümüne ve yaklaşık 4 milyar dolarlık hasara yol açmıştı.

Kaynak: AA