Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Can Kayıplarını Artırıyor

Güncelleme:
Sri Lanka'daki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 193'e yükseldi. 228 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, yaklaşık 1 milyon kişi afetlerden etkilendi. Devlet Başkanı olağanüstü hal ilan etti.

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 193'e yükseldi.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kayıplarının arttığını bildirdi.

Açıklamada, felaketlerde ölenlerin sayısının 193'e çıktığı, 228 kişiden ise hala haber alınamadığı aktarıldı.

Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin su baskını ve heyelan riski taşıyan birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği vurgulandı.

Yaklaşık 1 milyon kişinin afetlerden etkilendiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Dissanayake, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı vermişti.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
