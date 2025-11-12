Sri Lanka'da Filler ile İnsanlar Arasındaki Çatışmaları Önlemek İçin Memur Görevlendirildi

KOLOMBO, 12 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da filler ile insanlar arasında giderek artan çatışmaları önleme çalışmalarına destek vermek üzere Sivil Güvenlik Departmanı'ndan 5.000 memur görevlendirdi.

Kamu Güvenliği ve Parlamento İşleri Bakanı Ananda Wijepala, pazartesi günü parlamentoda bir milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta an itibarıyla 3.975 memurun görevlendirilmiş olduğunu, yeni görevlendirilenlerinse en kısa sürede toplulukları ve filleri koruma konusunda Yaban Hayatı Koruma Departmanı'na yardım etmeye başlayacağını söyledi.

Wijepala, Polis Departmanı'na yardım etmek üzere 10.000 Sivil Güvenlik Departmanı memurunun daha görevlendirileceğini ve kendilerine özel ödenekler sağlanacağını belirtti.