Albüm: Sri Lanka'da Yakıt Rezervlerinin Kontrolü İçin Akaryakıtta Karekod Uygulaması Getirildi
Sri Lanka Enerji Bakanlığı, Ortadoğu'daki askeri durum nedeniyle yakıt rezervlerini yönetmek amacıyla araçlara yakıt dağıtımında karekod uygulamasını zorunlu kıldığını açıkladı.
KOLOMBO, 16 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka'da araçlara yakıt dağıtımı için karekod uygulaması zorunlu hale getirildi.
Sri Lanka Enerji Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında, söz konusu uygulamanın Ortadoğu'daki devam eden askeri durumla bağlantılı tedarik kesintileri nedeniyle yakıt rezervlerini yönetmek amacıyla pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua