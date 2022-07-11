Srebrenitsa soykırımının kurbanları anıldı

Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılı dolayısıyla İstanbul Kartal'da anma töreni düzenlendi.

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği ve Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanı'nda soykırım anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine, Rumeli ve Balkan dernekleri yöneticileri ile CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Erdoğan Erden, Soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşuyla başlayan törende, Bosna'da 300 bin Müslümanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Srebrenitsa soykırımının gün yüzüne çıkmayı beklediğini söyledi.

Bosnalıların 27 yıl önce Müslüman kimliklerine sahip oldukları için soykırıma uğradığına dikkati çeken Erden, dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen bu suçun tüm ortaklarının tarih önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılı dolayısıyla yapılan anmada, soykırım anıtı mavi kelebeklerle donatılırken, anıt önüne ise katliamda ölenleri temsilen 8 bin 372 ayakkabı konuldu.