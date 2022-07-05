Srebrenitsa soykırımının kimliği belirlenemeyen kurbanlarının kemikleri korunacak Srebrenitsa Anıt Merkezi Sözcüsü Almasa Salihovic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan kurbanlara ait kemiklerin korunacağını açıkladı. Srebrenitsa Anıt Merkezi Sözcüsü Almasa Salihovic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan kurbanlara ait kemiklerin korunacağını açıkladı. Salihovic, yaptığı açıklamada Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen, kemikleri bulunmuş ancak kimlikleri tespit edilememiş 90 kurbana ait kalıntıların anıt merkezince korunacağını ifade etti. Salihovic, Anıt Merkezi temsilcileri, Bosna Hersek Savcılığı ve Kayıp Kişiler Enstitüsüyle geçen hafta düzenlenen toplantıda kimliği tespit edilememiş kurbanların durumunun ele alındığını kaydetti. AA / Nihad Ibrahimkadic - Güncel Srebrenitsa Güncel Haberler

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