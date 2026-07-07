Ümraniye'de "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgeselinin gösterimi yapıldı

Ümraniye Belediyesi ile Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) işbirliğinde "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Ümraniye'deki UKİD Sarı Saltuk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterim öncesinde, Srebrenitsa'da hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programın açılışında konuşan UKİD Şeref Başkanı Musa Serdar Çelebi, tarihi hafızanın korunması ve modern dünyanın dijital tehditlerine karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

Çelebi, köklü bir geçmişe sahip büyük milletlerin inanç ve hedeflerini korudukları müddetçe yeniden tarih sahnesine güçlü bir şekilde çıkacağını vurguladı.

Tarihte yaşanan zulümlerin ve sömürgeci politikaların farklı maskelerle bugün de devam ettiğini belirten Çelebi, Çanakkale Savaşı'nda sergilenen fedakarlığın gelecek nesillere aktarılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Geçmişte milleti topyekun yok etmek isteyen odakların bugün de sessiz sedasız faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Çelebi, "Bu milleti topyekün hiç olmazsa Çanakkale'de denize gömmek istiyorlardı, muvaffak olamadılar. Çünkü bu vatan için ölmeye, bu vatan için her şeyini feda etmeye hazır olan insanlar vardı. Biz o insanları yetiştiremezsek, bu toprakları muhafaza edemeyiz." dedi.

Çelebi, dünyadaki şer odaklarının yeni nesil araçlar ve silahlarla maddi-manevi tüm varlığı hedef aldığını dile getirerek, günlük hayatta kullanılan teknolojilerin ve akıllı telefonların insanları kontrol altına almak için birer vasıta olarak kullanıldığını söyledi.

Bosna tarihinin ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın bölgedeki adalet mücadelesinin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, "Hakikati savunmak bizim imanımızın bir gereği. Hakikat uğruna asırlar boyu bütün nesillerimizi feda etmek uğruna savaşmışız, Hakk'ın rızasını kazanmak, Hakk'ın hakimiyetini sağlamak adına. Bugün UKİD olarak da vazifemiz bu. Kendi çapımızda, kendi insanımıza önce hakikati hatırlatmak, sonra uğrunda, hakikat yolunda ne mümkünse onu yapmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çelebi, "Tarih içinde küçük milletlerden bir şey olmamıştır, olmaz. Küçük milletler tarih içinde eğer bir iz bırakmışlarsa ona sevinirler, o kadar. Büyük milletler, büyük devletler kurmuş olanlar onu tekrar ettirirler, yeter ki imanlarını, inançlarını, hedeflerini muhafaza etmiş olsunlar. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Yeter ki biz ona inanalım, Hakk'ın galibiyetine inanalım, tarihte olduğu gibi bugün de şerefle ayağa kalkacağız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

"Bu soykırımlarda çok vahim şeyler yapılmıştır"

Bosna Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erdem ise Balkan coğrafyasının geçirdiği tarihi dönüşüme ve Müslüman toplulukların uğradığı sistematik zulümlere dikkati çekerek, 1912 yılından itibaren bölgede istikrarın bozulduğunu ve katliamların ardı arkasının kesilmediğini söyledi.

Erdem, bölgede yaşanan ayrılışların basit bir göç hareketi olmadığını, zorunlu sürgünler olduğunu belirterek, "1912 yılından sonra Osmanlı'nın, muhacir diyarını terk etmesiyle beraber, işte o günler bizler için kara günlerin başlangıcı sayılır." dedi.

Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin ilk olmadığını ve tarihten ders çıkarılmazsa son da olmayacağını kaydeden Erdem, 1630 yılından bu yana Boşnak halkına yönelik sistematik imha politikaları yürütüldüğünü dile getirdi.

Erdem, bu zulümlerin yalnızca Boşnaklarla sınırlı kalmadığını ifade ederek, "Srebrenitsa Soykırımı bir katliamdır ama son olacağa da benzemiyor. Çünkü 1630 yılından sonra Boşnaklara sistematik olarak uygulanan aşağı yukarı 11-12 soykırım vardır. Bu soykırımlarda çok vahim şeyler yapılmıştır. Bu yalnız Boşnaklara yapılmamıştır, Balkanlar'da yaşayan bütün oradaki kardeşlerimize, Türklere, Arnavutlara, hatta Rumlara da yapılmıştır." diye konuştu.

Programda, konuşmaların ardından "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgeselinin gösterimi yapıldı.