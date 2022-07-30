Spor tutkunları Yeşilırmak'ta kona ile gezinti yaptı

TOKAT - Tokat'ta spor tutkunları Yeşilırmak'ta kona ile gezinti yaptı.

Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak'ın turizme kazandırılması amacıyla hayata kazandırılan 'Kanal Tokat' kente renk katıyor. Osmanlı Kancabaşı kayıklarının yüzdüğü ırmakta farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Spor tutkunları ırmakta kanoyla kürek çekti. Hem bölge insanlarının hem de turistlerin su sporları yapmaları teşvik edilmesi amacıyla yapılan etkinlik dikkat çekti. Tokat Doğa ve Extrem Sporları kulübü Başkanı Mahmut Coşkun, kano sporunu yaz aktivitesi olarak kente kazandırmak arzusunda olduklarını söyledi. Yeşilırmak'ta ilki yapılan kano turunun devamının geleceğini ifade eden Coşkun, "Kanal Tokat'ta kanonun yanı sıra kürek yarışları da yapılabilir. Zamanla gelecek taleplere göre değerlendirilebilir. Sıcak havada bizler için güzel bir tecrübe oldu" dedi.

Spor tutkunu Davut Kaya ise Yeşilırmak'a kano deneyimi yaşadıklarını ifade ederek, "Tokat'ın incisi Kanal Tokat'ta kano deneyimi yaşadık. Burada yapacağımız etkinlikler için tecrübe oldu. Keyifli bir gün geçirdik. Yeşilırmak üzerinde kano yapmak oldukça keyifli idi" diye konuştu.