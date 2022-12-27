Spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde çıkan yangında 35 yaşındaki spor eğitmeni Emrah Uçar, hayatını kaybetti. Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti. OĞLUNU HAREKETSİZ YATARKEN BULDU Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının kısa devre sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kozan Adana Güncel Haberler

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