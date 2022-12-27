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Spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde çıkan yangında 35 yaşındaki spor eğitmeni Emrah Uçar, hayatını kaybetti.

Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti.

Spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü

OĞLUNU HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Spor eğitmeni, evinde çıkan yangında öldü

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının kısa devre sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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