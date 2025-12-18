Uyuşturucu Soruşturmasında 2 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
Savcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, spiker Ela Rümeysa Cebeci mahkeme tarafından tutuklandı. Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı ve 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.
2- ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI
Ayşe GÜREL/ - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki İfade işlemleri tamamlanan Cebeci çıkarıldığı mahkemde tutuklandı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için adliyeye geldi. Cebeci'nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.