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SPD'li Schwesig üçüncü kez Mecklenburg-Vorpommern eyalet başbakanı seçildi

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SPD'li Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyalet meclisinde yapılan oylamada 39 lehte, 29 karşı oyla yeniden eyalet başbakanı seçildi. Schwesig böylece üçüncü görev dönemine başlarken eyalette SPD, Sol Parti ve Yeşiller'in üç partili ilk koalisyon hükümeti de göreve başladı.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde Sosyal Demokrat Partili (SPD) Manuela Schwesig, eyalet meclisinde yapılan oylamada yeniden eyalet başbakanı seçilerek üçüncü görev dönemine başladı.

Eyalet başkenti Schwerin'deki mecliste yapılan gizli oylamada, Schwesig'e 39 milletvekili lehte, 29 milletvekili karşı oy verdi.

Böylece Manuela Schwesig ilk turda gerekli çoğunluğu sağlayarak görevine devam etme hakkı kazandı.

Schwesig, 2017'den bu yana yönettiği eyalette beş yıl daha başbakanlık yapacak.

Schwesig'in yeniden seçilmesiyle eyalette yeni yasama döneminin hükümeti de resmen göreve başlamış oldu.

Üç partili ilk koalisyon

SPD, Sol Parti (Die Linke) ve Yeşiller arasında kurulan yeni koalisyon hükümeti, Mecklenburg-Vorpommern tarihinde üç partili ilk eyalet hükümeti olma özelliğini taşıyor.

Üç partinin koalisyon anlaşması, hafta sonunda düzenlenen parti kongrelerinde onaylanmıştı.

20 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde SPD yüzde 35,5 oy almıştı.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçimlerde yüzde 38,2 oyla birinci gelmiş ancak SPD, Yeşiller ve Sol Parti, aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle AfD ile hükümet kurmak istememişti.

71 sandalyeli mecliste AfD 32 milletvekiliyle tek muhalefet partisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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