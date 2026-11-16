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SPD Genel Başkanı Klingbeil, Özgür Özel'e yalnız olmadığına dair mesaj gönderdi

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SPD Genel Başkanı Klingbeil, Özgür Özel'e yalnız olmadığına dair mesaj gönderdi
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SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajı gönderdi. Klingbeil, bu mücadelede yalnız olmadıklarını belirterek SPD'nin demokratik mücadelenin yanında olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Lars Klingbeil, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i kutlayarak, "Bu mücadelede yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim" mesajını verdi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Lars Klingbeil, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e kutlama mesajı gönderdi.

SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Özgür, YENİ Parti'nin birinci kongresini dayanışma duygularımla selamlıyorum. Alman Sosyal Demokrat Partisi adına sana ve tüm yol arkadaşlarına en içten başarı dileklerimi iletiyorum.

YENİ Parti'yi kurmaya karar vermenizin üzerinden çok az bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu kısa zamanda gerçekten çok önemli mesafeler katettiniz. Bunu büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Haklı olmanın gücüyle daha fazlasını da başaracağınıza inanıyoruz. Sosyal demokrat muhalefet olarak hiçbir şeyin sizi mücadelenizden vazgeçirmeyeceğini kanıtladınız. Bu mücadelede yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Tüm dünyada demokrasinin baskı altında olduğu yerlerde ihtiyacımız olan bu cesareti gösterdiğiniz için teşekkür ederim.

"SİZİNLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE HAZIRIZ"

Sevgili Özgür, bizi birbirimize bağlayan, dostluğumuzun yanı sıra demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet ve insan onuru için verdiğimiz ortak mücadeledir. Yanınızdayız ve partinizin ve Türkiye'deki demokratik mücadelenin görünür olmaya devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

SPD olarak YENİ Parti'nin Türkiye'de gerçek bir demokrasi, özgür seçimler, adil rekabet ortamı ve hukuk devleti mücadelesinin yanındayız ve bu yolda sizinle birlikte yürümeye hazırız.  En içten dayanışma duyularımla tüm kongre katılımcılarını ve seni selamlıyorum."

Kaynak: ANKA
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