Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar açıklandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adayları açıkladı. Sınav 3-9 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek.

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 3-9 Mart tarihleri arasında Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak alabilecek.

Adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart'ta açıklanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
