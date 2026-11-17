Sözcü Medya avukatı Barkın, kayyum kararının sozcu.com.tr'yi de kapsadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü TV'deki aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, aramanın Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı dosyaya istinaden yapıldığını söyledi. Barkın, kayyum kararının şu an Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsadığını belirtti.
(İSTANBUL) - Sözcü Tv'ye yönelik operasyon çerçevesinde kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, " Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor" ifadesini kullandı.
Sözcü TV'ye yönelik operasyon çerçevesinde kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor."