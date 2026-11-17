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(İSTANBUL) - Sözcü Tv'ye yönelik operasyon çerçevesinde kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, " Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor" ifadesini kullandı.

Sözcü TV'ye yönelik operasyon çerçevesinde kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor."

Kaynak: ANKA