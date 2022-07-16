Soylu: "Şehidimin kanı üzerinden birileriyle helalleşme yapmaya çalışanların bu dünyada da öteki dünyada da yeri yoktur" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. (4) "Siyasi hesap yapanın öteki dünyada yatacağı yer yoktur. Siyaset üzerinden bu işleri tartışanın yatacağı yer yoktur. Şehidimin kanı üzerinden birileriyle helalleşme yapmaya çalışanın bu dünyada da öteki dünyada da yeri yoktur" AA / Emir Sultan Demirci - Güncel Süleyman Soylu Demokrasi Güncel Haberler

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