Soylu: "Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz" - Haberler

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Soylu: "Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz"

AA - Alican Ocak - Güncel
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Afad Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

İstiklal marşının okunması

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması Soylu: "Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni'ne katıldı"

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Soylu: Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz

Soylu: Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz

Soylu: Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz

Soylu: Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz

AA / Alican Ocak - Güncel

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel, Haberler

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