Soylu: "Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz"
AA - Alican Ocak - Güncel
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AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İstiklal marşının okunması İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması Soylu: "Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyonu Sertifika...
Afad Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İstiklal marşının okunması
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması Soylu: "Artık afet yönetimi için gereken farkındalığa sahibiz"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni'ne katıldı"
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