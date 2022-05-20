Soylu: "Arama kurtarma çalışmaları akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına emanet edilmiş durumda"

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'da düzenlenen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başladı.

"2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, Adalar merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu planları doğrultusunda saha tatbikatı yapıldı.

Tatbikatın başlangıcında İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde oluşturulan Tatbikat Yönetim Merkezinde, AFAD İstanbul İl Müdürü ve diğer yetkililerden brifing aldı.

AFAD tarafından geliştirilen AFAD-RED sisteminde üretilen senaryo gereği İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamını farklı düzeyde etkileyecek simülasyona göre tatbikat uygulamaları Kağıthane merkezli gerçekleştiriliyor.

Kağıthane'de uygulanmaya başlanan tatbikatta, tahliye yolları ve bölgelerinin saptanması, toplanma alanlarında görevli personelin deneyim kazanması, toplanma alanlarından tahliye ve transferin güvenli bir şekilde sağlanması, geçici barınma alanlarına afetzedelerin yerleştirilmesi, deprem sonrasında İstanbul'dan tahliye edilecekler için kara, deniz, hava ve demir yolu transfer noktalarının faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Tatbikat ile ayrıca ulusal ve il düzeyli afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin görülmesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma grupları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikata 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev alıyor. Ayrıca mobil koordinasyon tırları, ağır tonaj arama ile kurtarma araçları, mobil harekat merkezi, görüntü aktarım aracı, helikopter, bot, İHA, JİKU gibi 500 araç yer alıyor.

İlk kez gerçekleştirilen uygulamalar

İstanbul'daki "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek 5 uygulama ise şöyle:

Devreye alınan "AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi" ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, drone, helikopter, yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanılıyor.

Tatbikat kapsamında 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezlerin kurulumu için alanlar hazır hale getirilirken, 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psiko-sosyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam üniteleri de yer alıyor.

Afet yönetimi bilişim altyapı kullanım sonuçlarını izlemek için Afet Yönetim Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) yeni geliştirilen Tahliye ve Yerleştirme Modülü, Barınma Modülü, Araç Görevlendirme ve Takip Modülü ve Muhtar Ayni Yardım Dağıtım Modülü'nün testleri yapılıyor.

AFAD Acil Mobil Uygulaması tatbikat bölgesinde aktive edilerek, vatandaşlara "Acil Çağrı Başlatma" olanağı sunuluyor.

Ayrıca tatbikat kapsamında son 2 yılda oluşturulan 39 ilçe AFAD merkezinden biri olan Kağıthane İlçe AFAD Merkezi de kullanıma açıldı.

Kağıthane merkezli tatbikat kent genelinde 18 ayrı noktada başlatıldı. Tatbikat, İstanbul İl AFAD Merkezi, Kağıthane'de belirlenen 10 farklı nokta, Bakırköy'de 3 farklı nokta, Alibeyköy Cep Otogarı, İstanbul Havalimanı, Yenikapı İDO İskelesi ve Yeşilköy Tren İstasyonu'nda icra ediliyor.

Tatbikatın bir ayağı olan İstanbul Havalimanı'nda ise senaryo gereği yaralıların tahliyesi hazırlıklar yapıldı.

Deprem sonrası İstanbul'dan tahliye edilecek vatandaşlar için İstanbul Havalimanı transfer noktası olarak belirlendi. Senaryo gereği Kızılay'ın mobil aşevi aracı afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Havalimanı aracılığıyla tahliye edilecek depremzedeler için kayıt masası da oluşturuldu.

2022 Afet Tatbikat Yılı

AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahalede görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek ile müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak gibi amaçlarla 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edildi.

"Afet Tatbikat Yılı" faaliyetleri kapsamında 81 ili kapsayacak şekilde birçok farklı alanda tatbikatlar gerçekleştiriliyor.