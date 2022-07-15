Hakaret içerikli '15 Temmuz' paylaşımına gözaltı İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan Ş.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladı. İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan Ş.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel Güncel Haberler

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