Hakaret içerikli '15 Temmuz' paylaşımına gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakaret içerikli '15 Temmuz' paylaşımına gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Hakaret içerikli '15 Temmuz' paylaşımına gözaltı

İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan Ş.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan Ş.Y.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title