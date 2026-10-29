South Carolina'daki laboratuvar yangını sonrası FAA uçuş kısıtlaması getirdi

South Carolina'daki laboratuvar yangını sonrası FAA uçuş kısıtlaması getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Enerji Bakanlığına bağlı Savannah Nehir Tesisindeki laboratuvarda çıkan yangının ardından acil durum ilan edildi. Radyolojik incelemede tespit edilebilir düzeyde kirlilik gözlemlenmezken, FAA bölgede 'nükleer hadise' gerekçesiyle geçici uçuş kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.
ABD'nin South Carolina eyaletindeki bir laboratuvardaki yangının ardından tesiste acil durum uyarısı verildi.
ABD Enerji Bakanlığına bağlı Savannah Nehir Tesisinin (SRS) internet sitesinden yapılan açıklamada, Savannah Nehri Ulusal Laboratuvarı'nda meydana gelen yangının ardından acil durum ilan edildiğini bildirildi.
Laboratuvarda yangın ihbarı yapıldığı ve yangının söndürüldüğü kaydedilirken, radyolojik incelemelerde tespit edilebilir düzeyde bir kirlilik olmadığının gözlemlendiği aktarıldı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), söz konusu bölgede meydana gelen bir "nükleer hadiseyi" gerekçe göstererek geçici bir uçuş kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.
Yangının nedeni, yangın sonucu sızan maddelerin türü ve miktarı ya da olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.