ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Sosyalist Enternasyonal'den "İtidal" Çağrısı

(ANKARA)- Sosyalist Enternasyonal tarafından ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, taraflar "uluslararası hukuka uymaya" çağırıldı ve itidal vurgusu yapıldı.

Sosyalist Enternasyonal tarafından yayınlanan bildiride, " Venezuela'da gelişmekte olan olayların üye partilerle yakın temas halinde izlendiği" belirtildi. Örgüt, bölgedeki ciddi gerilimi dikkate alarak "gerilimin düşürülmesi, itidal ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukuka katı bir şekilde saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Venezuela krizinden tek sürdürülebilir çıkış yolunun, Venezuela halkının iradesine dayanan, insan haklarına tam saygılı, müzakere edilmiş ve barışçıl bir demokratik çözüm olduğu" kaydedildi. Örgüt, "Uluslararası hukuka ve BM Şartı'nda yer alan ilkelere saygı gösterilmemesi, küresel ve bölgesel güvenlik için tehlikeli bir emsal oluşturabilir" ifadelerine yer verildi.

Sosyalist Enternasyonal açıklamasında, "siyasi nedenlerle ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar başta olmak üzere Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğu" vurgulandı. Açıklamada, "Mevcut krizin barışçıl ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için uluslararası ve bölgesel aktörlerle birlikte katkı sunmaya hazır olduğu" belirtildi.