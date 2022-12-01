Sahte doktor olayında astsubay sevgili her şeyi tek tek anlattı! Skandalı kıskançlık ortaya çıkarmış

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalında astsubay sevgili C.T.'nin ifadelerine ulaşıldı. Astsubay sevgilinin kulak muayenesini bile Özkiraz'ın ayarladığı öğrenilirken, gerçeği kıskançlık ortaya çıkardı. Sahte doktorun diğer sevgilisinin sosyal medyadan attığı mesajdan sonra Özkiraz gerçeği öğrenip durumu hastane yönetimine bildirdi. Daha sonra Özkiraz'la buluştuğunu söyleyen C.T., "Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendini çocuk hekimi olarak tanıtıp 1 yıl boyunca ameliyatlara giren, yalanı ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderilen sahte doktor Ayşe Özkiraz (21) skandalında yeni detaylara ulaşıldı. Özkiraz'ın astsubay sevgilisi C.T.'nin ifadeleri ortaya çıktı.

"CERRAHPAŞA'DA OKUYORUM" DEMİŞ

Kanal D'den Ertan Büyükahısha'nın haberine göre, Ayşe Özkiraz, sosyal medya üzerinden astsubay C.T. ile sevgili oldu. Özkiraz, C.T.'ye kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olarak tanıttı.

HASTANE KANTİNİNDE BULUŞUYORLARDI

İkili genelde hastane kantininde buluşurken, Özkiraz, C.T.'nin karşısına hep beyaz doktor önlüğüyle çıktı. C.T., bu nedenle Özkiraz'dan şüphelenmediğini söyledi.

"KENDİSİNİ KADIN DOĞUM ASİSTANI OLARAK TANITTI"

Astsubay sevgili C.T., ifadesinde, "Bir gün rahatsızlandım, Ayşem'i aradım. Beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesine çağırdı. Doktor önlüğü ve steteskopla karşıladı. Kendisini muayene için randevu alınırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı" dedi.

ASTSUBAY SEVGİLİ 15 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

C.T., bu sözlerden şüphelense de Özkiraz durumu geçiştirmeyi başardı. Ayşe Özkiraz'ın astsubay sevgilisi tam 15 gün boyunca kulak-burun-boğaz servisinde tedavi gördü. Özkiraz ise gerçek doktor gibi C.T.'yle yakından ilgiliydi. Sevgilisine karşı çok ilgiliydi ve çevresindeki herkes de ona 'hocam' diye hitap ediyordu.

ÇAPA'NIN MEZUNİYET TÖRENİNE ÇAĞIRDI

Özkiraz, C.T.'yi "Mezun oluyorum" diyerek okula çağırınca, astsubay sevgilinin şüpheleri arttı. C.T., "Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreniydi, ancak daha önceden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi" dedi. Sonra da sahte doktor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine taşındı ve Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde staj yaptığını söyledi.

ALDATILAN SEVGİLİ YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Kıskançlık, Özkiraz'ın yalanlarını açığa çıkardı. Astsubay sevgiliye bir gün sosyal medyadan bir kişi ulaştı. O kişi, Özkiraz'ın diğer sevgilisiydi. Ayşe Özkiraz'ın yalan söylediğini, doktor olmadığını söyleyen aldatılan sevgili gerçeği ortaya çıkardı. Astsubay C.T., durumu hastane yönetimine bildirdi.

"YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ"

Konuya ilişkin ifadesinde C.T., şunları kaydetti: "Ben önce inanmadım. Bana gösterdiği fotoğraflardan ev adresini buldum. Orada da annesinin ev hanımı, babasının ise kamyon şoförü olduğunu öğrendim. Hemen Özkiraz'ı aradım. Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti."