Sosyal medyadaki görüntüleriyle gündem olan öğretmen: Çocukları affettim

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, özel okulda sınıfta öğrencisi el kol hareketleri yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada yayınlanan öğretmen Eyup Sağlık (56), "Ben çocukları affettim; ama soruşturma sonucunda ne olacak bilemiyorum" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki özel lisede eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi, ders sırasında İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık'ın karşısında dans ederek çeşitli hareketler yaptı. Bu sırada yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan başka bir öğrenci de görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Öğrencileriyle arasının iyi olduğunu ve çocuklara sevgiyle yaklaştığını ifade eden Sağlık, "Yapılan şey eğitim camiasına, öğretmenlere, devlete karşı bir saygısızlık; ama bu çocuktur, bunlar eğitimde olur. Ancak ben bu olayda kendimi de suçluyorum. Ben 35 yıllık bir öğretmen olarak, bu öğrencilerin annesini babasını da okutmuş bir öğretmenim. Acaba ben bu çocukların anne- babasına bu sevgi ve saygıyı neden veremedim? Ben kendimi suçlu buluyorum. 'İyiliği Allah'tan fenalığı kendinden bil' ayeti uyarınca kendimi çok suçlu buluyorum. Çünkü sürekli 'ders, ders, ders' diye çocuk yetişmez; davranış verememişim ben çocuklara. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Biz büyüğüz, affederiz. Bunlar bizim ülkenin evladı" diye konuştu.