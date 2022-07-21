Sosyal medyada yeni tartışma: Süper Mario merdivenlerden yukarı mı, yoksa aşağı mı koşuyor? İşte yanıtı
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Sosyal medya kullanıcıları viral haline gelen bir görüntü yüzünden ikiye bölünmüş durumda. Çizgi film Süper Mario'dan alınan bir karede Mario'nun merdivenlerden hangi yöne doğru koştuğu tartışma konusu oldu. İddiaya göre, bu yanılsamayı sadece çok zeki olanlar hızlıca çözebiliyor.
Tartışma yaratan kare, 1989 tarihli "The Super Mario Bros Super Show" çizgi filmine ait. Prensesi kurtarmak için mücadele eden Süper Mario döner merdivenlerde koşuyor. İlk bakışta her şey normal gibi görünse de, merdivenlere dikkat edilince karede bir tuhaflık olduğu seziliyor.
5 SANİYEDE ÇÖZEBİLENLER ÇOK ZEKİ
Bir izleyicinin paylaşımıyla dünya genelinde viral haline gelen kare, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kullanıcıların bazıları Süper Mario'nun yukarı, bazıları ise aşağı koştuğunu söylüyor. The Sun'ın haberine göre; bu optik illüzyonu 5 saniyede çözebilenler en yüksek IQ seviyesine sahip olanlar.
YANIT SOL AYAKTAKİ DETAYDA GİZLİ
Birçok kişi için ilk bakışta Mario merdivenlerden aşağı iniyor gibi görünüyor; ancak sol ayağın pozisyonuna dikkat edenler problemi hemen çözüyor. Ayağın pozisyonu, Mario'nun aslında merdivenlerden yukarı koştuğu anlamına geliyor.