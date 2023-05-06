Sosyal medyada videolar çeken Muhammed Yakut hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muhammed Yakut hakkında 'Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' ve 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma' suçlarından tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi.