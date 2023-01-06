Metro açılışına Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun diyaloğu damga vurdu: Durma işi nasıl oluyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in M8 Bostancı-Dudullu metro açılışındaki diyaloğu gündem oldu. Metronun sürücüsüz olduğunu belirten İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu, "Durma işi nasıl oluyor?" diye sorarken, Meral Akşener'in, Paris'teki metroları örnek göstermesi dikkat çekti.