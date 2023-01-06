Metro açılışına Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun diyaloğu damga vurdu: Durma işi nasıl oluyor?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in M8 Bostancı-Dudullu metro açılışındaki diyaloğu gündem oldu. Metronun sürücüsüz olduğunu belirten İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu, "Durma işi nasıl oluyor?" diye sorarken, Meral Akşener'in, Paris'teki metroları örnek göstermesi dikkat çekti.
İstanbul'da M8 Bostancı- Dudullu metro hattı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Sürücüsüz olan metronun açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.
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Metroya binen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında ilginç diyalog yaşandı. İmamoğlu metronun sürücüsüz olduğunu belirtirken, Kılıçdaroğlu metronun nasıl durduğunu sordu. İYİ Parti lideri Akşener'in ise metronun sürücüsüz olduğuna şaşırıp Paris'i örnek göstermesi dikkat çekti.
İşte Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun gündem olan diyaloğu:
Ekrem İmamoğlu: Bu sürücüsüz metro.
Kılıçdaroğlu: Durma işi nasıl oluyor?
İmamoğlu: Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor.
Akşener: Çok güzel Paris'tekiler gibi.