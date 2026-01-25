Haberler

Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma

Terör örgütü YPG'nin saç örme akımına uyup sosyal medyada video paylaşan Kocaeli'de görevli bir sağlık personeli ile ilgili harekete geçildi. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, terör örgütü propagandası yapan personel hakkında soruşturma başlattı.

  • Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personeli hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı.
  • Personelin paylaşımları Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri'ne aykırı bulundu.

Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAÇ ÖRME VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM'li vekillerin başlattığı saç örme akımına farklı kişiler katıldı. Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli skandala imza attı. Sağlık personeli saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.

