Sosyal medyada polis yeleğiyle yayın yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

Sosyal medya hesabında polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilen şüpheli Avcılar ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 19 Nisan'da, sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi.

Araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O. (48) Avcılar'da gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirildi.

B.O'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.