Sosyal medyada polis yeleğiyle yayın yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

19 Nisan'da sosyal medyada polis yeleğiyle yayın yapan B.O. adlı şahıs, İstanbul'un Avcılar ilçesinde gözaltına alındı. Üzerinde ve evinde yapılan aramalarda iki kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirildi.

Sosyal medya hesabında polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilen şüpheli Avcılar ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 19 Nisan'da, sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edildi.

Araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli B.O. (48) Avcılar'da gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirildi.

B.O'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda İran gemisini vurdu
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı

İnanılmaz derbi! Mourinho 90+1'de ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü 10 aracı bu hale getirdi
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı

İnanılmaz derbi! Mourinho 90+1'de ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Tek açıklamasıyla Beşiktaş ve Galatasaraylıları küplere bindirdi