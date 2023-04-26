Sosyal medyada Meral Akşener'e hakaret eden Suriyeli yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri memleketlerine göndereceklerine dair açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener'i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi.

ESENYURT'TA YAKALANDI

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt'ta kaldığını belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.