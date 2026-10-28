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Sosyal medyada hız ihlali görüntüsünü paylaşan kişiye 25 bin lira ceza verildi

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İzmir'de hız ihlali görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişiye, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası verildi. Emniyet ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla paylaşımı yapan kişi belirlendi.

İzmir'de bir sürücünün hız ihlali görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kişiye, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte bir otomobilin 187 kilometre hızla ilerlediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda görüntüleri paylaşan kişinin S.K. (27) olduğu belirlendi.

S.K'ye trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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