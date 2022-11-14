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Taksim'in henüz acısı tazeyken yapılan paylaşım ekipleri harekete geçirdi! Kıskıvrak yakalandı

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İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Eskişehir'de kentin haritasının üzerine bomba işaretiyle geri sayım ekleyen bir kişi, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir'de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.

Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

GÖZALTINA ALINDI

Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak'taki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

SORGU İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte o paylaşım;

Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde geri sayım yapan bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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