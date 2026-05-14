Elazığ merkezli dolandırıcılık soruşturmasında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Elazığ merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medyada 'Türkiye Petrolleri borsa yatırım' reklamıyla bir kişiyi 1 milyon 996 bin 750 lira dolandırdığı belirlendi.

Keban Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden "Türkiye Petrolleri borsa yatırım" reklamı aracılığıyla bir kişinin 1 milyon 996 bin 750 lira dolandırılması üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Burdur, Kırklareli ve Hatay'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 6 Mayıs'ta Elazığ merkezli 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
