Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fatma Soydaş tutuklandı

(ANKARA) - Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, "müstehcen görüntü yayınlama" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Soydaş'ın "müstehcen görüntü yayınlama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA