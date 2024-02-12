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Sosyal medya hesabı sahibi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Denizli'de sosyal medya hesabı sahibi Osman Başpınar, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başpınar'ın sahibi olduğu hesaptan kişisel verilerin ifşa edildiği iddia edilmişti.

DENİZLİ'de çok sayıda takipçisi bulunan sosya medya hesabı sahibi Osman Başpınar (46), 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK) muhalefet' suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Başpınar'ın sahibi olduğu, yerel olaylar ile iş yerlerinin reklamının yapıldığı sosyal medya hesabından, kişisel verilerinin ifşa edildiğini öne süren kişi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Osman Başpınar hakkında 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet' suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Başpınar, 2 yıl hapisle cezalandırıldı. Daha önce de 'hakaret' suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen Başpınar, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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