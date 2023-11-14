Nihal ve Bahar Candan sağlık kontrolünden geçirildi
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GÖZALTINA alınan sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan sağlık kontrolünden geçirildi.
GÖZALTINA alınan sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan sağlık kontrolünden geçirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'n sürdürdüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İstanbul'da, Hacı İsrafi Sağlam'da Kars'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel