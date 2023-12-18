Sosyal medya arkadaşlığından dolandırıcılık

Tekirdağ'da bir kişi, sosyal medyadan tanıştığı 3 kişi tarafından bıçaklı ve muştalı tehdit edilerek 70 bin TL kredi çektirildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da M.O. (27), sosyal medyadan tanışıp, evine davet ettiği M.K. (23), C.P.K.(19) ve E.İ.'nin (19) bıçaklı, muştalı tehdidi ile 70 bin TL kredi çekti. Şikayet sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O., sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinden tanıştığı M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi evine davet etti. Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek, telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi. Para hesaplarına geçen 3 kişi, iddiaya göre; M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı. M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi, saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.