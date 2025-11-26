Haberler

Sosyal Bilimler Festivali, İstanbul'da Mayıs 2026'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Karabük Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Festivali (SosyalFest), 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Festivalde 30 sosyal proje yarışması düzenlenecek ve 6 milyon TL ödül dağıtılacak.

İSTANBUL, Mayıs 2026'da Sosyal Bilimler Festivali'ne (SosyalFest) ev sahipliği yapacak. Karabük Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde 30 yarışma yapılacak. 1 milyon ziyaretçi ve 20 bin proje başvurusu hedeflediklerini söyleyen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Amacımız, bu organizasyonu bir Türkiye projesi haline getirerek ülkemizin ve insanlığın sorunlarına çözümler üreten, gelişmiş sosyal modeller ortaya koyan bir yapı oluşturmak" dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyal Bilimler Festivali (SosyalFest) ile ilgili bilgi vererek hedeflerini anlattı. Prof. Dr. Kırışık, "Sosyal Bilimler Festivali, Türkiye'de ilk defa yapılan ve sosyal alanda ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen bir organizasyon. Hem ülkemizin hem de dünyanın, insanlığın ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştiren bir yarışma niteliği taşıyor. Bu yarışmanın iki boyutu bulunuyor; birincisi sosyal modeller ve sosyal projeler yarışması. ikincisi ise festival bölümü. Sosyal projeler yarışması kapsamında dört kategoride toplam 30 yarışmamız var. Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13, Türk Dünyası kategorisinde 5, İlahiyat kategorisinde 6 ve Sağlık kategorisinde 6 yarışma düzenliyoruz. Bu yarışmalarda toplam 6 milyon TL ödül dağıtacağız" diye konuştu.

FESTİVAL 10-11 MAYIS'TA

Bu yılki programın İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Kırışık, "Bu sene 10- 11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden başvuru yapılabiliyor. Sosyal projeler ve sosyal modeller kapsamında bugüne kadar 20 bin proje başvurusu ve 1 milyon katılım hedefimiz var. Amacımız, bu organizasyonu bir Türkiye projesi haline getirerek ülkemizin ve insanlığın sorunlarına çözümler üreten, gelişmiş sosyal modeller ortaya koyan bir yapı oluşturmak" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL BİLİMLERİN TÜM ALANLARI TANITILIYOR'

Festivalin kapsamı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kırışık, "Festival bölümünde kültür, spor, sağlık, sanat gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarını sosyal modeller üzerinden tanıtmayı hedefliyoruz. İlkini 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirdik. Dört bine yakın proje başvurusu aldık, yaklaşık 100 bin kişi katılım sağladı. Hem festival coşkusu yaşandı hem de gençlerimiz projelerini stantlarda sergiledi. Yarışmalarda her kategori için finalistleri belirliyoruz. Finalistler proje masalarında çalışmalarını görselleştiriyor ve halkımıza, gençlere anlatıyorlar. Bu projeyi daha da geliştirerek hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde, özellikle Türk dünyasında sürdürülebilir bir festival haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Sosyal bilimlerin toplumda önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kırışık, "Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişmesi son derece önemli. Milyonlarca gencimiz bu alanda çalışmalar yürütüyor ve toplumun sorunlarının çözümünde sosyal bilimler büyük rol oynuyor. Biz de SosyalFest ile sorunlara çözüm üreten projelerin ortaya çıkmasını, gençlerin gündeminin pozitif olmasını ve bilimle buluşmasını amaçlıyoruz. Bu organizasyonun, sosyal bilimlerin Türkiye'deki değerini artıracağına, sosyal bilimci gençlerin meslekleriyle gurur duymalarını sağlayacağına inanıyoruz. Hem motivasyonlarını artıracak hem de ülke gündemine pozitif katkı sağlayacak bir Türkiye projesi niteliğindedir" dedi.

