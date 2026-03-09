Haberler

Kaymakam Canpolat, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçede şehit anneleri ve yakınlarını ziyaret ederek, şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Ziyaret sırasında şehit annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına çiçek hediye etti.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçede şehit anneleri ve yakınlarını ziyaret etti.

Canpolat, ilçedeki şehit Hamdi Özdemir'in annesi Ayşe Özdemir, şehit Ferhat Değerli'nin annesi Eşe Murat ve şehit Halil İbrahim Doğansoy'un annesi Yosma Bingül'ü evlerinde ziyaret ederek, sohbet etti.

Ziyarette konuşan Canpolat, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Şehit annelerinin milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Canpolat, şehit ailelerine sağlık ve esenlikler diledi.

Kaymakam Canpolat, ziyaret sırasında şehit annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına çiçek hediye etti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen
